Westerwolde ontvangt buurman Veelerveen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 29 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het is net als gisteren wisselvallig plaatselijk kan een regenbui vallen. Maar de kans op buien is minder groot en regelmatig is er wat zon. Veel meer kans op buien is er vandaag op de Wadden, het IJsselmeer, en zeker in Noord-Holland. Er is vandaag bij ons een zwakke tot matige zuidelijke wind, de maximumtemperatuur is ongeveer 18 graden.

Vanavond en vannacht is het hier vrijwel overal droog en het wordt ook rustig: dat betekent kans op mistbanken. De minimumtemperatuur is daarbij vannacht ongeveer 9 graden.

Morgenochtend is ook een tijdje droog maar later in de ochtend en morgenmiddag komen er van noord naar zuid enkele buien over. Daarna is het morgenavond droog en ook helder, maximum morgen rond 17 graden en een matige noordenwind.

Volgende week is het overwegend droog tot na de woensdag. Er is ook vrij veel zon, wel kan er in de nacht en ochtend mist voorkomen. Aaanvankelijk is het ongeveer 18 graden, rond het midden van de week stijgt de temperatuur tot rond 20 graden.