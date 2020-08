Jongeren wassen auto’s voor Malawi

MUSSELKANAAL – Op zaterdag 12 september gaan vier jongeren uit Musselkanaal auto’s wassen voor Malawi.

Vanuit de jongerenorganisatie World Servants was het de bedoeling dat ze afgelopen zomer gingen bouwen aan een toekomst in Malawi. Helaas kon dit vanwege het coronavirus niet doorgaan.

Het is nu de bedoeling dat ze in de zomer van 2021 twee klaslokalen en een verschoningsruimte gaan bouwen. De organisatie World Servants zet zich samen met jongeren uit Nederland in voor beter onderwijs en gezondheidszorg in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Drie weken lang zijn ze onderdeel van de plaatselijke cultuur. Ze wonen bij de bevolking en bouwen voor een toekomst voor de mensen daar.

De reis betalen ze zelf. Om geld op te halen houden ze verschillende acties, zoals op 12 september. Dan gaan ze (Corona proof) auto’s wassen. Achter PKN de Ontmoeting in Musselkanaal maken ze een wasstraat. Terwijl u in de auto wacht wassen zij uw auto voor €10,-.

Deze dag begint om 10.00 uur en ze gaan door tot 15.00 uur. Het adres is Marktstraat 44. De ingang zal zijn aan de Kerkstraat (ingang tegen over CBS de Lindenborgh, dit is achter de kerk).

Ingezonden