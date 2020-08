Man gewond bij steekpartij Winschoten

WINSCHOTEN – Vanavond is om half zeven een 21 jarige man uit Winschoten gewond geraakt bij een steekpartij.

Vanavond, even voor 18.30 uur, werd een 21 jarige man op het Israelplein in Winschoten het slachtoffer van een steekpartij. Het slachtoffer werd in zijn rug gestoken. Hij was aanspreekbaar en werd na behandeling in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Er wordt gezocht naar drie mannen:

Een man met blond haar met een lok. Een man met een donkere huidskleur. Hij heeft een Afrikaans uiterlijk en een lengte van ca. 1,75 meter. Hij is gekleed in een blauwe Adidas jas en grijze jeans. De derde persoon is een blanke man met blond haar. Hij is 1,60 m. lang en gekleed in een zwarte jas en een donkerblauwe broek.

De forensische opsporing deed ter plaatse onderzoek. Om sporen veilig te stellen werd de omgeving afgezet. Er werd een buurtonderzoek gedaan en met verschillende getuigen gesproken. Ook werd een speurhond ingezet.

Via Burgernet verzoekt de politie mensen met camerabeelden of getuigen zich te melden.

Foto’s: Anita Meis