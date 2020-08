Nationaal Jeugd Blaaskapel ‘Die Junge Bläser’ speelt bij Klooster in Ter Apel

TER APEL – Vanmiddag speelde het Nationale Jeugd Blaaskapel ‘Die Junge Bläser’ bij het Klooster in Ter Apel.



Het Nationaal Jeugd Blaaskapel ‘Die Junge Bläser’ is in 2017 opgericht onder de naam Jeugd Blaaskapel Noord-Nederland. De KNMO kwam met de vraag of er een jeugd blaaskapel opgericht kon worden om de blaaskapellenmuziek te promoten.

Een half jaar verder, in de zomer van 2017, zaten ze voor het eerst bij elkaar. Dat was toen nog op projectbasis met een wisselende samenstelling. In die beginperiode is er gezocht naar de juiste manier om verder te gaan. Om het meer structureel op te kunnen zetten is er een bestuur gevormd en besloten ze om op elke vierde zaterdag van de maand te gaan repeteren in theater de Meenthe in Steenwijk. In die beginperiode is de NJBK enorm geholpen door theaterdirecteur Han Evers, die er samen met de KNMO er voor heeft gezorgd dat ze met de NJBK konden beginnen

Een jaar later kregen ze de vraag vanuit de KNMO om het landelijk op te pakken. Toen hebben ze de naamsverandering doorgevoerd en is het logo gemaakt. Steeds meer hebben ze een vaste groep enthousiaste muzikanten weten te vormen, die op hoog niveau de blaaskapellenmuziek ten gehore brengt.

