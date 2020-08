Seizoensopening Judo Tan-Ren-Jutsu 2020-2021 van start

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 30 augustus 09.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het is vanochtend wisselend bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen, maar de meeste tijd is het droog en er is weinig wind. Vanmiddag komt er een matige noordenwind op gang, daardoor neemt de kans op enkele buien toe. De maximumtemperatuur is 19 graden.

Ook vanavond is er kans op enkele regenbuien, maar vannacht is het droog met veel opklaringen. Het wordt fris: minimum rond 9 graden. Morgen wordt ook maar een frisse dag met een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden, met kans op een kleine bui maar vooral veel opklaringen en een zwakke tot matige noordwestenwind.

Dinsdag en woensdag zijn ook vrijwel overal droog en bovendien heel rustig: er kan in de nacht en ochtend mist ontstaan. Minimum dan rond 10, maximum rond 18 graden. Na woensdag wordt het ca. 20 graden, maar er is donderdag en vrijdag kans op een beetje regen.