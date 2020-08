Spirit of Adventure onderweg naar Emden

PAPENBURG – Het nieuwe cruiseschip de Spirit of Adventure voor de Britse rederij Saga Cruises is vanmorgen vertrokken voor haar eerste reis.

Op vrijdag 24 juli werd het tweede cruiseschip voor de Britse rederij Saga Cruises: de Spirit of Adventure bij de Meyer Werft in Papenburg uitgedokt. In de daaropvolgende weken werden diverse testen uitgevoerd en de masten en schoorsteen op het schip gemonteerd.

Dit cruiseschip weegt 58.250 ton, heeft een lengte van 236 meter en is 31,2 meter breed. Er zijn 554 hutten voor in totaal 999 passagiers aan boord. Het schip kan een snelheid bereiken van meer dan 18 knopen

Vanmiddag rond half drie begon de Spirit of Adventure aan haar eerste reis over de Eems. Getrokken door twee sleepboten van Lotsenbrüderschaft Emden voer zij achterwaarts over de Eems. Medewerkers hebben eerder deze tocht geoefend op de simulator in Wageningen, Nederland.

Als alles volgens plan verloopt arriveert het schip vanavond om kwart voor twaalf bij het Emssperrwerk in Gandersum. Rond één uur vannacht wordt de Spirit of Adventure bij de zeesluizen in Emden verwacht.

Vanuit Emden worden de komende dagen proefvaarten op de Noordzee gemaakt. Het is de bedoeling dat het schip volgende week aan de rederij wordt overgedragen.

Foto’s ingezonden door Jan Borg