Tentoonstelling Mummia, Gedreven door onzekerheid in Veenkoloniaal Museum

VEENDAM – ‘Mummia. Gedreven door onzekerheid’ is een tentoonstelling geïnspireerd op turf en bijgeloof. Turf bestaat uit natuurlijk materiaal dat is ontstaan door veengroei in moerasgebieden die rijk zijn aan zuurstofarm water. Veenlijken, die turfgravers soms tegen kwamen, werden vermalen tot mummia, een kostbaar poeder dat potentieverhogend zou werken. Ooit geofferd aan het moeras en vervolgens om te dienen als medicijn zijn deze mensen ongewild een tweede keer als offer gebruikt.

Kunstenares Dioni ten Busschen experimenteert al jaren met vormgeving, kleur en functionaliteit van turf en turfstrooisel en is daarmee grensverleggend. Het resultaat van haar experimenten is een breed scala aan oorspronkelijke kunst- en designobjecten van turf.

In Veendam wordt de verbazing uitgebeeld dat wij nog tot 1920 geloofden in de kracht van mummia en de vraag waarom. Niet alleen geloofden wij in de potentie verhogende werking, maar namen het als middel tegen allerlei kwalen en aandoeningen.

De tentoonstelling ‘Mummia. Gedreven door onzekerheid’ loopt van zondag 6 september 2020 tot en met zondag 7 februari 2021.

Kijk voor de actuele openingstijden van het museum op www.veenkoloniaalmuseum.nl.

