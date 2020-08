Westerwolde boekt degelijke bekerzege op Veelerveern

VLAGTWEDDE – In een met name in de tweede helft aantrekkelijke bekerwedstrijd boekte Westerwolde onder grote publieke belangstelling een degelijke en dik verdiende overwinning op buurman Veelerveen.

Na negentig minuten voetballen stond er een 5 – 0 eindstand op het scorebord op sportpark De Barlage in Vlagtwedde. In de eerste helft kon herintredend vijfdeklasser Veelerveen nog behoorlijk weerstand bieden, maar in de tweede helft was het snel over en uit voor de mannen van trainer Pieter Nuus. Van de vele kansen die Westerwolde zich in deze wedstrijd creëerde, werden er uiteindelijk vijf benut. En dat kan als een prima afspiegeling van de totale wedstrijd en het in deze ontmoeting geboden spel door beide ploegen worden beschouwd.

Beide teams begonnen aftastend aan de wedstrijd en bovenal in de eerste dertig minuten behoorlijk gelijkopgaand. Echte kansen konden er niet worden genoteerd, totdat Frank Riks in de 29e minuut met een prima steekpassje René v.d. Laan bereikte. De jonge goaltjesdief van Westerwolde schudde zijn tegenstander daarna gemakkelijk van zich en beheerst schoof hij de bal onder de uitkomende keeper van Veelerveen door: 1 – 0.

Veelerveen probeerde daarna wel aanvallend hier iets tegenover te stellen, maar tot echt uitgespeelde kansen kwam dit niet. Ook Westerwolde wist niet meer voor het nodige gevaar te zorgen en derhalve stuurde scheidsrechter Mike Spreen uit Stadskanaal, die de wedstrijd prima onder controle had, beide ploegen naar de thee met de kleinst mogelijke voorsprong voor de thuisploeg.

In de tweede helft een beter spelend Westerwolde, waarbij coach Richard Streuding Joan Solano voor Kevin v.d. Laan in het veld had gebracht. Na aanvankelijk nog een scoringskans onbenut gelaten te hebben, was het wederom René v.d. Laan die vanuit een prima dieptepass op volle snelheid op het doel van Veelerveen afstormde. Alleen voor de goalie van Veelerveen rondde hij deze kans wel beheerst af: 2 – 0. Nog geen drie minuten later werd het 3 – 0. Na een prima aanval over rechts en dito voorzet, zorgde een simpele voetbeweging van Joan Solano voor een uitstekende spitsengoal. Dezelfde Solano wist in de 66e minuut ook de 4 – 0 aan te tekenen. Na een goede soloactie wilde hij de bal vanaf de achterlijn terugleggen, maar een voet van een van zijn eigen verdedigers zette de doelman van Veelerveen op het verkeerde been, waardoor de bal langzaam in de korte hoe binnenrolde. Veelerveen wilde wel, maar was niet in staat in dit deel van de wedstrijd kansen te creëren, waardoor de nieuwe doelman van Westerwolde, Rudie Bergman, een erg gemakkelijke middag beleefde. Het slotakkoord namens Westerwolde was voor Mark Geukes. Uit een corner van René v.d. Laan kopte de lange rechtsback in de extra tijd beheerst en fraai binnen en bepaalde daarmee dan ook de eindstand op 5 – 0.

Voor Westerwolde dus een prima start van de bekercompetitie. Volgende week zondag treden de Vlagtwedders aan in en tegen Sellingen. Leuk detail is dat ook Sellingen haar eerste wedstrijd in deze poule met 5 – 0 wist te winnen. In Meeden versloegen zij deze middag de plaatselijke elf met deze cijfers, waardoor de wedstrijd van volgende week tussen Sellingen en Westerwolde nog iets meer een bijzonder tintje krijgt.

Mede gelet op het feit dat de wedstrijd van vanmiddag onder bijzondere omstandigheden gespeeld moest worden, mag gesteld worden dat het bestuur van Westerwolde zich op een prima manier op de derby en het vele publiek had voorbereid. Met het oog op de coronamaatregelen waren er geen zitplaatsen zowel in de kantine als op het terras, waren er buiten en binnen looproutes gecreëerd, was op de omheining van het veld duidelijk aangegeven hoe groot anderhalve meter is, was de opstelling in de bestuurskamer coronaproof en werd het publiek op keurige wijze op de hoogte gebracht van datgene wat het bestuur voor ogen had en diende te worden uitgevoerd. En dat het dan in de praktijk iets anders gaat dan menigeen zich had voorgesteld, ligt niet aan de intentie en voorbereiding van het bestuur, maar is terug te voeren op het gedrag en de verantwoordelijkheid van ieder individueel persoon …….. Het zij gezegd.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – Rik te Velde (65e min. Martin Boer) – Rudolf Riks (C) – Peter Beens – Kevin v.d. Laan (46e min. Joan Solano) – Arjen Heidekamp – Merill Wakker (75e min. Brian Kuiper) – Elroy v.d. West – René v.d. Laan – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. M. Spreen

Amusementswaarde: 7,5

Toeschouwers: 199

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s: Bé Eelsing

