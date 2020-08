Brandweer rukt uit voor vuurton

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 31 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Er is vandaag een hogedrukgebied boven Engeland en Schotland en dat komt langzaam dichterbij: morgen en overmorgen ligt dit boven het land. Dan is er weinig wind, maar vandaag is er een zwakke tot matige noordwestenwind. Er is daardoor vrij veel bewolking, maar vanmiddag en vanavond is er ook regelmatig zon. Het blijft vandaag de meeste tijd droog, vanmiddag en vanavond zou plaatselijk een kleine bui kunnen vallen. De maximumtemperatuur is vanmiddag 18 graden.

Morgen is het dus rustig weer met in de ochtend soms veel wolkenvelden, maar verder vrij zonnige omstandigheden. Maximum morgen rond 19 graden.

Woensdag is een mooie dag met 20 a 21 graden en veel zon, daarna komt er meer bewolking en ook af en toe regen. Er kom dan een zuidwestenwind en de middagtemperaturen blijven eind van de week rond de 20 graden.