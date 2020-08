Fit door de zomer met ‘Vitaliteit Dichtbij’

WINSCHOTEN, SCHEEMDA – Na zes lessen is er een einde gekomen aan de zomeractiviteiten van Vitaliteit Dichtbij. De lessen op dinsdagochtend in juli en augustus in Scheemda en Winschoten werden goed bezocht en de deelnemers waren enthousiast. Ze waren blij dat ze aan hun fitheid konden (blijven) werken en dat ze zichzelf daardoor beter voelden. En ergens bij horen en de gezelligheid is natuurlijk ook erg belangrijk!



“Leeftijd is helemaal niet belangrijk”, zegt een 84-jarige deelnemer. “Je doet wat je kunt, en dat is genoeg.” Een jongere deelneemster merkte op dat ze iedere les een feestje vond. Vooral het feit dat het iedere week weer anders was, sprak haar erg aan.



De laatste les heeft onder tropische omstandigheden plaatsgevonden, maar daar heeft trainster Kaety iets op bedacht. Op een grasveld in de schaduw in het Stadspark in Winschoten zijn alle spiergroepen weer op muziek getraind. Een lekker briesje zorgde voor prima omstandigheden. Ook de hersengymnastiek tijdens het bewegen viel erg in de smaak. Een jerrycan met water zorgde voor de nodige afkoeling.



Enkele deelnemers die niet waren aangesloten bij een gym- of sport- en spelgroep zijn zo enthousiast geworden dat zij hebben besloten om proeflessen te volgen bij al bestaande groepen. Al met al waren de lessen een enorm succes, ook in deze Corona tijd. Afstand houden en desinfecteren van handen en materialen was geen enkel probleem, waardoor de lessen veilig konden plaatsvinden. Wie weet krijgt het nog een vervolg.



De zes lessen zijn georganiseerd vanuit het project Vitaliteit Dichtbij, dat wordt uitgevoerd en ondersteund door het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Zorg Innovatie Forum, Beweeglink, Longfonds, Diabetes Vereniging Nederland en Harteraad. In de zomer liggen veel activiteiten

stil en daarom zijn deze zomeractiviteiten in het leven geroepen.

Wilt u ook graag sporten in uw eigen omgeving, maar weet u niet waar u moet beginnen? Dan kunt u via coördinator Ineke Raukema (info@beweeglink.nl of 06 12396287) in contact komen met buurtsportcoaches. Schroom niet om contact op te nemen, en word fit in uw eigen buurt!

Ingezonden