Groen licht voor nieuwe projecten Nationaal Programma Groningen

GRONINGEN – Nationaal Programma Groningen heeft een nieuwe reeks programma’s en projecten goedgekeurd.

De gemeente Groningen heeft groen licht gekregen voor haar lokale programma, gericht op de dorpsvernieuwing in de dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer, de wijkvernieuwing Beijum-Lewenborg en projecten die aansluiten bij thema’s zoals onderwijs, stads- en dorpsvernieuwing en bereikbaarheid. De gemeente Delfzijl heeft akkoord voor het project Delfzijl Centrum Zuidoost. Het bestuur van Nationaal Programma Groningen heeft daarnaast ook het programma

Energieparticipatie goedgekeurd, ingediend door Groninger Energiekoepel,

Grunneger Power en Natuur en Milieufederatie Groningen.



Voorzitter René Paas van Nationaal Programma Groningen: “Grip op je leven, in een gebied waar het goed wonen en werken is en waar je je vrije tijd in geluk kunt doorbrengen. Dat zijn de doelen van Nationaal Programma Groningen. De programma’s en projecten die ditmaal vanuit het nationaal programma geld krijgen, dragen aan die doelen bij.”



Groninger dorps- en wijkvernieuwing

Voor het lokale programma van de gemeente Groningen is in totaal 60 miljoen euro vanuit het nationaal programma beschikbaar gesteld. Burgemeester Koen Schuiling: “Als straks ook onze gemeenteraad definitief akkoord geeft, staan alle lichten op groen om aan de slag te gaan met ons lokaal programma. Kortom: we stropen de mouwen op en gaan aan de slag met deze goede impuls voor dit gebied.” Met dit programma zet de gemeente Groningen in op het bieden van perspectief aan die

gebieden waar de gevolgen van de gaswinning dagelijks worden gevoeld. De aardbevingen hebben grote impact op de inwoners van de dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer. Met hen wordt al volop gesproken en plannen gemaakt. Er lopen concrete projecten voor dorpsvernieuwing in Woltersum, Ten Post en Ten Boer. De gemeente zet in op toekomstbestendiger dorpen, met veilige en duurzame woningen voor alle leeftijden. Er wordt geïnvesteerd in goede voorzieningen zoals scholen, sportverenigingen, het zwembad, winkels, dorpshuizen en een goed

leefklimaat, groen en natuur.



Ook de wijken Beijum en Lewenborg kennen forse schades als gevolg van de aardbevingen. Tegelijk met het lokaal programma zijn vier concrete projectaanvragen goedgekeurd die dit jaar nog van start gaan.



• Kansrijke Start: draagt bij aan de mogelijkheid van verdere talentontwikkeling voor de jeugd en aan een veilige en aantrekkelijke leefomgeving.

