Groningen krijgt een Groene Burgemeester

GRONINGEN – Dit najaar kunnen Stadjers een Groene Burgemeester kiezen. Zij of hij neemt het op voor het ‘groen’ in de gemeente.

De nieuwe functionaris wordt actief aanspreekpunt en steunpunt voor Groningers die de stad koel willen houden en groener willen maken. De Groene Burgemeester is een eretitel maar krijgt een serieuze positie in het beleid rond klimaatadaptatie. Groningen is hiermee de eerste gemeente in Nederland met een Groene Burgemeester.



Vanaf 30 augustus kunnen kandidaten zich aanmelden, en vanaf 15 september kan er gestemd worden. De uitslag wordt op de dag van de duurzaamheid, 9 oktober, bekendgemaakt. De Groene Burgemeester wordt voor één jaar gekozen. De functie is vrijwillig en kan naar eigen inzicht worden ingevuld. Kandidaten kunnen zich melden via de speciale website: www.groeneburgemeester.nl



De verkiezing en titel zijn onderdeel van een brede campagne rond klimaatadaptatie: ook in Groningen wordt het klimaat de komende jaren droger, heter (hittegolven) en natter (veel regen in korte tijd). Samen met Stadjers wil de nieuwe burgemeester acties opzetten rond uitbreiding van het aantal bomen en vijvers, schaduwroutes, groene daken en meer planten in de tuinen. En samen werken aan minder asfalt en beton.



Samenwerking

De Groene Burgemeester is een samenwerking tussen MSLW en Klimaatadaptatie Groningen. Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Ze stimuleert

bewustwording en actie rondom klimaatadaptatie. In dit kader wordt van dinsdag 19 t/m maandag 25 januari 2021 de Klimaatadaptatieweek Groningen georganiseerd en worden in de aanloop en tijdens deze week initiatieven en activiteiten opgezet in Stad en provincie.

Ingezonden