DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Emsland

Kortgeleden zijn in Emsland twee anonieme dreigbrieven opgedoken. Deze waren gericht aan een advocatenbureau en een architectenbureau. Ze worden in de brieven gesommeerd een groot bedrag aan bitcoins over te boeken. Doen zij dat niet dan worden in hun bedrijfspanden nitraatbommen gelegd staat er in de brieven.

Enkele maanden geleden zijn bij bedrijven in meerdere delen van Duitsland soortgelijke brieven bezorgd. De politie gaat er van uit dat deze door dezelfde personen zijn verstuurd.

Surwold

Vannacht is ingebroken bij een tankstation aan de Hauptstraße in de streek Börgerwald. Rond half vier werd de roldeur van de wasstraat opengebroken. Van daar uit belandden de daders in de verkoopruimte van het tankstation. Daar werd geld gestolen.

De daders hadden ook voor duizenden euro’s aan sigaretten klaargelegd. Deze moesten ze echter laten liggen toen zij door buurtbewoners bij hun bezigheden werden gestoord. Ze gingen er in een bestelbus vandoor. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Meppen

Gisteravond is aan de Herrenmühlenweg in Meppen een tuinhuis afgebrand. Het vuur werd om tien voor zeven door voorbijgangers ontdekt. Zij waarschuwden de hulpdiensten.

Het vuur was snel onder controle. De schade wordt op meerdere tienduizenden euro’s geschat. Er raakte niemand gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.