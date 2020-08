Schenking Kerkbanken Sint-Martinuskerk Foxham aan Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – De heer en mevrouw Bodewes uit Peize hebben ons donderdag jl. twee kerkbanken geschonken welke afkomstig zijn uit de Sint-Martinuskerk uit Foxham, Hoogezand.

Als kind ging de heer Bodewes altijd naar deze kerk en kon later in 1991, bij de sluiting van de kerk een kerkbank overnemen. Omdat er voor de lange kerkbank geen plaats in huis te vinden was heeft Bodewes de bank in twee gelijke delen laten maken zodat ze een mooie hoek aan de keukentafel vormden. Hier hebben ze vele jaren dienst gedaan en waren nu aan een andere bestemming toe.

Ze zijn nu aan Museum Klooster Ter Apel geschonken en worden toegevoegd aan meerdere objecten uit de Sint-Martinuskerk in de collectie van MKTA.

Sint-Martinuskerk Foxham

De Sint-Martinuskerk is een 19e eeuws voormalig kerkgebouw in Foxham (gemeente Hoogezand-Sappemeer). De katholieken in Hoogezand en Sappemeer kerkten vanaf begin 1700 in Kleinemeer (vanaf 1855 formeel een parochie). Doordat een groeiende kern van de gemeenschap woonde en werkte in de scheepsbouw rond Foxhol en Martenshoek, kwam de vraag om een tweede parochie. Het werd een parochie die was gewijd aan Sint-Martinus. De grond voor het kerkgebouw aan het (oude) Winschoterdiep in Foxham (toen gemeente Slochteren) werd geschonken door een van de parochianen.

Nicolaas Molenaar sr. werd aangetrokken voor de bouw van de kerk. Hij was in 1872-1873 als opzichter betrokken geweest bij de bouw van de door zijn leermeester Pierre Cuypers ontworpen Sint-Willibrorduskerk in Sappemeer. Hij bouwde een zaalkerk met neogotische elementen. Aan de rechterzijde van de kerk staat een lage toren. In de kerk werden wandschilderingen aangebracht door Franciscus Hermanus Bach. Op 24 november 1891 werd de kerk gewijd door de aartsbisschop van Utrecht, P.M. Snickers.

Door afname van het aantal kerkgangers werd de Martinusparochie in 1990 samengevoegd met de Willibrordusparochie in Sappemeer. Bij decreet van de Groninger bisschop, werd de kerk op 25 januari 1991 onttrokken aan de eredienst.

De geschonken kerkbanken verkeren in prima conditie. Hiermee kan er weer een stukje Gronings kerkelijk erfgoed voor de toekomst behouden worden.

Ingezonden

Foto’s: H. Siemensma