Afdeling Pathologie van Treant ontvangt de Philips 100% digitaal award

HOOGEVEEN – Vandaag mocht de afdeling Pathologie van Treant Zorggroep de 100% digitaal award van Philips ontvangen. De award is een erkenning van de digitale werkwijze van de afdeling.

Steeds meer pathologie-afdelingen in Nederland werken digitaal. De afdeling Pathologie van Treant werkt al sinds eind 2019 volledig digitaal. Pathologen beoordelen niet langer de weefsels en cellen onder de microscoop maar op een beeldscherm. Technologie van Philips helpt om weefselcoupes van patiënten te digitaliseren zodat artsen diagnoses kunnen stellen op de digitale beelden met behulp van speciaal ontwikkelde software.

Voordelen digitale pathologie

Digitale pathologie is een belangrijke stap voorwaarts sinds de uitvinding van de microscoop door Antoni van Leeuwenhoek in de 17e eeuw. Deze innovatie is ontstaan tijdens een zoektocht naar nieuwe toepassingen van dvd-technologie door Philips. Met digitale scanners kunnen glaasjes met daarop het weefsel, de zogenaamde coupes, op het beeldscherm worden bekeken. Door te digitaliseren kunnen pathologen ook buiten de fysieke grenzen van de (eigen) afdeling diagnosen stellen en snel elkaar consulteren wanneer een extra mening nodig is. Dit verhoogt de kwaliteit en efficiëntie van de diagnostiek.

Belangrijk speerpunt

Hoewel steeds meer pathologie-afdelingen over digitale scanners beschikken, werken nog weinig organisaties daadwerkelijk 100% digitaal. Een digitale werkwijze implementeren en efficiënt benutten betekent vele aanpassingen van de processen van de afdeling Pathologie. Ook verandert het de mindset van pathologen: zij moeten immers wennen aan het digitale beeld. Bij Treant is digitale pathologie de afgelopen jaren een belangrijk speerpunt geworden. ‘Tijdens de uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19) gaf digitalisering pathologen de mogelijkheid om structureel vanuit huis te werken’, zegt dr. Girstė Dagytė, patholoog van Treant Zorggroep. ‘Hierdoor is er geen vertraging in de beoordeling van de materialen geweest. Een groot voordeel! Hoe eerder de diagnose helder is, hoe eerder de behandeling kan starten. Dat is uiteraard in het belang van de patiënt.’

Ingezonden

Foto: Kees van de Veen