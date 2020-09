Basisspoedposten Hoogeveen en Stadskanaal weer volledig open

STADSKANAAL, HOOGEVEEN – Vanaf 1 september zijn de basisspoedposten op Treant-ziekenhuislocaties Refaja in Stadskanaal en Bethesda in Hoogeveen weer volledig open. Patiënten kunnen zeven dagen per week van 08.00 tot 22.00 uur terecht op de basisspoedpost na verwijzing van de huisarts of huisartsenpost. De afgelopen maanden waren de basisspoedposten beperkt open vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Begin dit jaar openden de basisspoedposten op de ziekenhuislocaties in Hoogeveen en Stadskanaal hun deuren voor patiënten met niet levensbedreigende zorgvragen, zoals een sportblessure, een botbreak of een snijwond. De afgelopen maanden waren de basisspoedposten beperkt open, omdat er veel personeel nodig was voor de zorg voor corona-patiënten.

Verwijzing naar de basisspoedpost

Patiënten melden zich in niet-levensbedreigende situaties bij hun huisarts of de huisartsenpost. Daar wordt gekeken of de huisarts het letsel zelf kan behandelen of dat er een verwijzing naar de basisspoedpost nodig is. Na behandeling op de basisspoedpost kan de patiënt weer naar huis. Soms is er een vervolgafspraak nodig in het ziekenhuis.

Patiënten in een levensbedreigende situatie of met een ingewikkelde acute zorgvraag waarbij de kans groot is dat ze moeten worden opgenomen, worden geholpen op de spoedeisende hulp (SEH) in Emmen of een ander ziekenhuis.

