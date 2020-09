Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 1 september 08.00 uur. Door John Havinga

Het is rustig met droog weer en geregeld zon maar we beginnen eerst met bewolking. Het wordt vanmiddag ongeveer 20°C, bij een zwakke wind uit het noordoosten. Vanavond en vannacht opklaringen en frisjes met minimumtemperaturen rond 6°C. We krijgen daarbij mistige condities.

Morgen eerst mistig weer en overdag vrij zonnig weer, met vrij veel zon en enkele stapelwolken. Het blijft droog en de maximumtemperatuur wordt ongeveer 21°C. De wind komt uit het noorden en wordt zwak (rond 2 Bft).

Donderdag en vrijdag zijn juist wat minder met bewolking en regen maar de temperaturen blijven vrijwel gelijk, rond 19 à 20°C. De wind is dan matig uit het zuidwesten. In het weekend wordt het dan juist droog en vrij zonnig, met lagere temperaturen rond 16 of 17°C.