Geneesmiddel verlengt levensverwachting bij patiënten met nierfalen

GRONINGEN – Het geneesmiddel dapagliflozine verlaagt het risico op nierdialyse, ziekenhuisopname ten gevolge van hartfalen en sterfte bij patiënten met chronisch nierziekte met vierenveertig procent. Deze hoopvolle boodschap presenteerde de Groningse hoogleraar Hiddo Lambers Heerspink samen met zijn Engelse collega David Wheeler op het internationale onlinecongres van de Europese Society Cardiology (ESC). ‘Dankzij dit middel kunnen patiënten langer leven met minder klachten,’ zegt Lambers Heerspink. ‘Het is het eerste middel dat de levensverwachting van patiënten met chronische nierziekte verlengt.’ Omdat het middel al geregistreerd is, kan het ook al op relatief korte termijn aan patiënten met chronische nierziekte worden voorgeschreven.

Het middel dapagliflozine is een bestaand middel, dat gebruikt wordt om de bloedsuikerspiegel bij diabetespatiënten te verlagen. De onderzoekers onderzochten het effect van dit middel op patiënten met nierfalen met en zonder type 2-diabetes. De gegevens van ruim vierduizend patiënten lieten zien dat het geneesmiddel grote effecten heeft, ook bij patiënten zonder diabetes. ‘Het effect is overduidelijk: het middel geeft geen bijwerkingen en is zeer effectief. Het is een uitstekend middel om bovenop de al gangbare bloeddrukverlagers voor te schrijven, om zo de nieren beter te beschermen en nierdialyse, ziekenhuisopname en sterfte door cardiovasculaire oorzaak of nierfalen te voorkomen.’

Het goede nieuws is dat het gebruik van dit middel als bescherming tegen nierfalen ook op korte termijn mogelijk is. ‘Het middel is al op de markt, alleen wordt het op dit moment alleen voorgeschreven voor de behandeling van type 2-diabetes. Omdat de nierbeschermende werking voldoende is aangetoond, zijn we zijn nu in gesprek met de geneesmiddelagentschappen om de indicatie van het geneesmiddel te veranderen, zodat het ook gebruikt en vergoed kan worden voor patiënten met chronische nierziekte. Daarnaast moet het ook nog opgenomen worden in de richtlijnen voor de behandeling van nierziekte.

Lambers Heerspink hoopt dat het middel goed onder de aandacht komt van artsen en patiënten. ‘Het belangrijkste is nu dat we de resultaten implementeren in de praktijk. Dat artsen zich realiseren dat dit middel deze werking heeft en dat patiënten zelf ook aan artsen gaan vragen of ze voor het middel in aanmerking komen. Het duurt vaak veel te lang voor een middel echt voorgeschreven wordt. Een middel met zulke duidelijke effecten moet zo snel mogelijk bij de patiënten terecht komen.’

Prof. Hiddo Lambers Heerspink is hoogleraar klinische farmacologie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Samen met Prof. David Wheeler, hoogleraar niergeneeskunde van het University College London in Groot-Brittannië, leidde hij het onderzoek, de DAPA-CDK trial. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort gepubliceerd.

Bron: UMCG