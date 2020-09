Inschrijving 20 ste Provinciale Vrijwilligersprijs Groningen gestart

GRONINGEN – De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs is gestart. Dit jaar waardeert de provincie Groningen alweer voor de 20ste keer het vrijwilligerswerk met meerdere prijzen van €3.000.– Een vrijwilligersorganisatie of -initiatief aanmelden kan tot 1 oktober 2020 via www.provinciegroningen.nl/vrijwilligersprijs.



De prijzen zijn bedoeld voor organisaties en initiatieven die op een buitengewone, aansprekende en succesvolle manier met vrijwilligers werken. Bijvoorbeeld organisaties en initiatieven die het dorp of de wijk mooier en beter maken, maatschappelijk betrokken sportverenigingen, actieve jongerenorganisaties, de onmisbare zorgvrijwilligers of aansprekende culturele organisaties; de Groninger vrijwilligers zijn overal te vinden! De provincie wil met de prijzen het vrijwilligerswerk ondersteunen en laten zien dat iedereen die vrijwilligerswerk doet, een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid in onze samenleving.



Inzet belonen

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Ik ben trots op wat vrijwilligers in onze provincie allemaal voor elkaar krijgen. Bij sportclubs, jongerenorganisaties, in de zorg, cultuur en ook in de dorpen en wijken. Daarom zetten we elk jaar een vrijwilligersorganisatie of -initiatief in het zonnetje. Wie verdient er volgens jou een prijs? Laat het ons vóór 1 oktober weten via onze website www.provinciegroningen.nl. De winnaars krijgen een prijs van 3.000 euro!”



Inschrijven tot 1 oktober 2020

De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs sluit op 1 oktober 2020. Daarna selecteert de jury acht genomineerden die op de website van de provincie Groningen worden gepresenteerd. Help de jury door te stemmen op de genomineerden van 19 tot en met 31 oktober. De prijzen worden uitgereikt op maandag 7 december tijdens de Nationale Vrijwilligersdag. In verband met het coronavirus is nu nog niet duidelijk hoe en waar die uitreiking precies plaats zal vinden.



CMO STAMM ondersteunt de provincie Groningen met de vrijwilligersprijs. Daarnaast helpen zij vrijwilligersorganisaties bij het vergroten van kennis en vaardigheden en adviseren hen bij het aangaan van duurzame samenwerkingen.

Ingezonden