DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval dat vorige week dinsdag plaatsvond op de Forststraße in Haren. Daar is rond 09.50 uur een boom en een vangrail beschadigd geraakt. Dit is waarschijnlijk gebeurd door een vrachtwagen. De veroorzaker is doorgereden.

Meppen

Tussen vrijdag en maandag is ingebroken bij een bouwplaats aan de Nödiker Straße in Meppen. De daders verschaften zich met geweld toegang. Ze gingen er met krachtstroomkabels vandoor. De schade bedraagt 180 euro.

Lathen

Donderdag zijn tussen 7.55 en 1235 uur op het terrein van de Erna-de-Vries Schule in Lathen van een oranje Yamaha scooter onderdelen losgeschroefd, zodat de bedrading zichtbaar werd. Dit mogelijk om het voertuig te starten. Aan de scooter ontstond geen schade. De politie zoekt getuigen van het voorval.

Papenburg

De politie zoekt getuigen van een mishandeling die op 16 augustus ’s nachts om 04.20 uur plaatsvond aan het Haubtkanal links in Papenburg. Daar was een man getuige van een ruzie tussen drie mannen en een vrouw. Toen hij de vrouw te hulp schoot werd hij door een van de mannen met een mes in de arm gestoken. De drie mannen en de vrouw sloegen vervolgens in de richting van de Sparkasse op de vlucht. De mannen hadden zwart haar en waren mogelijk van Zuid Europese afkomst. De vrouw was blond. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen.

Cloppenburg

De politie heeft de afgelopen week een bende opgepakt die er van wordt verdacht voor meerdere miljoenen euro’s aan graan te hebben gestolen.

In juli deed een groothandel in graan uit Oldenburg aangifte van diefstal van tarwe. Uit berekeningen werd duidelijk dat sinds begin 2019 6.800 ton tarwe verdwenen was. De waarde daarvan is 1,2 miljoen euro. Uit onderzoek kwamen drie medewerkers in beeld. Zij kregen tijdens hun nachtdiensten “bezoek” van drie handlangers. Samen laadden ze het graan op twee vrachtauto’s, die korte tijd later aan een doodlopende weg langs de Autobahn 1 bij Vechta werden geparkeerd. De volgende middag keerden de mannen bij de vrachtwagens terug en leverden het graan bij andere handelaren in graan af.

In de nacht van 25 op 26 augustus werden de zes op heterdaad betrapt. Het betreft mannen in de leeftijd van 26 tot 72 jaar uit Friesoythe, Cloppenburg, Garrel en Fürstenau. Ze werden voorgeleid en vijf van hen zitten voorlopig vast.

Bij huiszoekingen werd 150.000 euro aan contant geld aangetroffen. Ook vonden de agenten onder anderen vuurwapens (foto politie Cloppenburg/Vechta). Uit in beslag genomen documenten blijkt dat de bende al sinds begin 2013 actief was en dat er 1.146 vrachtwagens met meer dan 10.000 ton tarwe met een totale waarde van 2,79 miljoen euro was gestolen en doorverkocht.

Het onderzoek naar mogelijke handlangers en afnemers duurt nog voort.

Papenburg

Donderdagmorgen is tussen elf en twaalf uur op de parkeerplaats bij het Dever Park in Papenburg een zwarte Opel Insignia aangereden. De wagen raakte daarbij aan de linker kant beschadigd. De veroorzaker is doorgereden. De schade wordt op 500 euro geschat.