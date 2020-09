Reactie op het Grondstoffenplan 2020 door GroenLinks Westerwolde

WESTERWOLDE – Hieronder leest u de reactie van GroenLinks Westerwolde op het Grondstoffenplan 2020.

Een soapserie, zo is het veel genoemd. Wat ons betreft een volstrekt verkeerde benaming, aangezien wij bloedserieus zijn omgegaan met dit plan.

Aan alle kanten hebben we geprobeerd om de oranje containers te behouden bij de mensen thuis. Mensen zijn gewend geraakt aan het scheiden van afval, een geweldige ontwikkeling.

En ja, er zit vaak afval tussen dat niet in de oranje container thuishoort. Dat weten we en daar wilden we graag een oplossing voor zoeken. In andere gemeentes zijn er bijvoorbeeld afvalcoaches. Een heldere uitleg van wat er wel en niet in mag, zou ook erg wenselijk zijn.

Het weghalen van de oranje container geeft een verkeerd beeld, maar Omrin (de nieuwe afvalverwerker) heeft nu eenmaal bepaald dat gemeenten alleen restafval en gft afval aan mogen leveren, dus het plastic afval mogen we niet zelf scheiden.

Dat is ook de reden dat we, in samenwerking met de oppositie, gezocht hebben naar andere mogelijkheden, andere afvalverwerkers. Er zijn handreikingen gedaan en er is verzocht om eens goed naar aanbesteding in plaats van inbesteding te kijken. Het mocht niet baten.

Vorige week heeft het plan het dus gehaald. Op aanraden van GroenLinks komt er nu een pilot met containers in de dorpskernen, zodat mensen die dat willen, toch het plastic afval kunnen scheiden en inleveren. Dit kan dan wel weer apart verwerkt worden bij Omrin. Snapt u het nog? Naast de enorm hoge kosten die straks betaald moeten worden door de burgers van Westerwolde, verdwijnt ook de bewustwording bij de jeugd, een logisch gevolg.

In het stuk van Gemeentebelangen dat onlangs gepubliceerd werd, wordt gezegd dat wij, als oppositie, alweer bezig zijn met de verkiezingen van 2022. Niets is minder waar. We proberen oprecht te kijken naar kansen en mogelijkheden voor onze gemeente. Het liefst zonder enorme prijskaartjes, maar daar schijnt Gemeentebelangen zich niet druk om te maken. Als er een partij is die dit koppelt aan verkiezingen is het Gemeentebelangen wel. Bij de afgelopen verkiezingen stond het al op hun flyer: geen diftar! Door díe starre houding hebben ze, zélfs tegen het onafhankelijke adviesrapport in, zelf de ellende veroorzaakt. Het is juist de oppositie die het allerbeste voorheeft met Westerwolde én rekening houdt met wat de inwoners vragen.

U heeft al een hoop stukken kunnen lezen over dit plan, maar we vinden het belangrijk dat u geluiden hoort uit die oppositie, uit GroenLinks.

Fractie GroenLinks Westerwolde