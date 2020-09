Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 2 september 08.00 uur. Door John Havinga

Het wordt een vrij zonnige dag met een frisse start, waarbij het kwik eerst rond 6°C ligt, maar uiteindelijk zal oplopen tot circa 21°C. De wind is daarbij zwak (2 Bft) uit het noorden tot noordoosten. Vanavond en vannacht opklaringen en minimumtemperaturen rond 8°C.

Morgen bewolkt en perioden met regen en motregen en maximumtemperaturen rond 17°C. De wind wordt matig (4 Bft) uit het zuidwesten. In de nacht naar vrijdag is het even droog, maar het blijft bewolkt. Vrijdag overdag trekt het volgende regengebied over. Vrijdag kan het 20 à 21°C worden.

In het weekend koeler en licht wisselvallig met geregeld buien en af en toe zon. Zaterdagmiddag is het trouwens tijdelijk droger en zondag is de kans op een bui wat lager, maar toch nog te weinig om droog weer te verwachten. De wind komt in het weekend uit het zuidwesten tot westen en wordt matig, rond 3 Bft. De maximumtemperaturen schommelen rond 17°C.