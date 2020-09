Gebruikers wijkcentrum Dukdalf vinden nieuwe (tijdelijke) locatie

VEENDAM – De 62 verenigingen en gebruikers van wijkcentrum Dukdalf hebben (tijdelijk) nieuw onderdak gevonden. De gebruikers hebben allemaal een andere (tijdelijke) locatie gevonden. De activiteiten van de wijkvereniging, het wijkteam, vier biljartverenigingen, een yogaclub en de ouderengym hebben aangegeven naar het Jacob Bruggema Centrum te willen. Stichting Centrale Wijkraad Sorghvliet (CWS) neemt de exploitatie van het Jacob Bruggema Centrum over.

Dukdalf

Wijkcentrum Dukdalf is verouderd en de noodzakelijke renovatie is erg kostbaar. Het behoud van de huidige functie is daardoor niet haalbaar. Met de verenigingen die veel gebruik maken van het wijkcentrum is gekeken naar de wensen en mogelijke alternatieven. De eigenaar van het pand waarin Wijkcentrum Dukdalf is gevestigd gaat de locatie herontwikkelen. Over de mogelijkheden is de eigenaar in gesprek met de gemeente. Tijdens de periode van herontwikkeling is het pand niet toegankelijk voor verengingen uit de wijk en de verengingen moeten (tijdelijk) ergens anders worden ondergebracht. Zodra de plannen betreffende de herontwikkeling van Wijkcentrum Dukdalf zijn gerealiseerd is het de bedoeling om de verenigingen uit de wijk weer te huisvesten in de wijk Sorghvliet.

Jacob Bruggema Centrum

Het Jacob Bruggema Centrum heeft in het verleden de functie van ontmoetingscentrum gehad. Het biedt voldoende mogelijkheden voor huisvesting van verengingen. De stichting Centrale Wijkraad Sorghvliet (CWS) gaat de exploitatie van het Jacob Bruggema Centrum (tijdelijk) uitvoeren. Het CWS is een overkoepelende stichting voor de beheerteams en het wijkteam in de wijk Sorghvliet. Het bestuur bestaat uit inwoners uit de wijk Sorghvliet. Een klein deel van het Jacob Bruggema Centrum wordt op dit moment verhuurd aan een onderwijsinstelling voor de huisvesting van Picto. Het deel dat door de verenigingen uit wijkcentrum Dukdalf wordt gebruikt bestaat uit een grote en een kleine zaal, een kantoor en een ontmoetingsruimte met bar en keuken. Daarnaast is het gebouw voorzien van voldoende toilet voorzieningen en een opslagruimte.

Toekomst

De gemeente Veendam is blij dat de verenigingen en gebruikers van wijkcentrum Dukdalf (tijdelijke) huisvesting hebben gevonden. Wethouder Annelies Kleve (foto): “Het is belangrijk ruimte te bieden aan de verenigingen in de wijken tegen een maatschappelijk tarief. De functie die een wijkcentrum daarbij vervuld is belangrijk. Wij blijven samen met de verenigingen zoeken naar een duurzame oplossing in de eigen wijk.”

Open dag

Op zaterdag 26 september 2020 kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen op de nieuwe locatie. Stichting Centrale Wijkraad Sorghvliet organiseert dan een open dag op de nieuwe locatie. Ook is de stichting nog op zoek naar vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken.

Meer weten of aanmelden? Stuur dan een mail naar sorghvliet.veendam@gmail.com.

