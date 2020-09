Hunebedcentrum dankt het Mondriaanfonds voor de steun

BORGER – Het Mondriaanfonds keert aan 27 musea met landelijke allure 60.000 euro uit als coronasteun. Het Hunebedcentrum hoort bij deze musea en is ontzettend tevreden met deze broodnodige steun.

“Ik hoef niemand uit te leggen dat de wereld er sinds begin maart anders uitziet. Dat alle coronamaatregelen kollassale impact hebben op onze bezoekersaantallen en inkomsten. Het is dan ook bijzonder welkom dat het Mondriaanfonds ons steunt met deze bijdrage”, aldus directeur Harrie Wolters. “Dit is een meevaller die iedereen binnen het Hunebedcentrum toekomt, want was is er hard gewerkt!”



Maar liefst 60.000 euro is de steun vanuit het Mondriaanfonds. Het Mondriaanfonds een Nederlands stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed en is gevestigd in Amsterdam.

De steun vanuit het Mondriaanfonds is ook bedoeld om de werkgelegenheid in de museale wereld te waarborgen. “Je kunt je voorstellen dat wanneer je maanden dicht bent en de loonkosten voor onze medewerkers wel doorlopen, dat het moeilijk wordt om dit jaar een positief resultaat te behalen. Elke steun is dan ook van harte welkom. Wij danken het Mondriaanfonds voor de geweldige steun”, aldus Harrie Wolters.



Aandacht voor Drenthe en hunebedden

De belangstelling voor de provincie Drenthe groeide tijdens de coronacrisis, zeker omdat meer Nederlanders in eigen land naar een vakantieplek zochten. Hierbij groeide ook de belangstelling voor hunebedden. Nu de zomervakanties voorbij zijn kan het Hunebedcentrum ondanks alle beperkingen voldaan terugblikken op de maanden juli en augustus. “De eerste maanden van Corona waren verschrikkelijk, maar vanaf 1 juni hebben we de schouders er onder gezet. Iedere medewerker heeft zich enorm flexibel opgesteld en zich goed ingezet. We hebben er samen het beste van gemaakt”, aldus de directeur.



Hopen op een lang seizoen

De zomer is dan wel voorbij, het Hunebedcentrum hoopt op een verlenging van het seizoen. Harrie Wolters: “Drenthe zat behoorlijk vol deze zomer, ik kan me voorstellen dat veel mensen hun vakantie hebben uitgesteld. We hopen deze mensen allemaal te mogen begroeten bij het Hunebedcentrum. En wil je zeker zijn van je bezoek, boek dan via onze website kaarten. Want we willen graag teleurstelling blijven voorkomen.” Het blijft natuurlijk oppassen met de ontwikkelingen rondom corona. “Er hoeft maar een besmetting te herleiden te zijn naar het hunebedcentrum en we moeten een periode dicht. Daarom blijven we scherp op de gezondheid en de veiligheid van bezoekers en medewerkers.”

Ingezonden