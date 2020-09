Plannen voor noodunits bij aanmeldcentrum Ter Apel

TER APEL – Bij de gemeente Westerwolde is een aanvraag ingediend om tijdelijke units te plaatsen op het voormalige Sindorf terrein.

Zoals vorige week op deze site werd gemeld is achter het aanmeldcentrum van de IND (Immigratie-en Naturalisatie Dienst) een paviljoen geplaatst om asielzoekers die nog niet zijn geregistreerd op te vangen. Ook wordt een sporthal bij het COA terrein voor dit doel gebruikt.

Momenteel melden zich bij de IND (Immigratie-en Naturalisatie Dienst) in Ter Apel wekelijks ongeveer net zoveel asielzoekers als voor de corona uitbraak. Vanwege personeelstekort bij de IND en de vreemdelingenpolitie (AVIM) en ruimtegebrek (1,5 meter regel) kunnen deze nieuwkomers niet allemaal op de dag van binnenkomst worden geregistreerd. Zij moeten zich namelijk identificeren en krijgen een gezondheidscheck, o.a. wat betreft TBC en corona. Pas wanneer dit achter de rug is worden ze in de woonunits op het COA terrein toegelaten.

Voor het paviljoen is bij de gemeente geen vergunning aangevraagd. Bovendien is het niet duidelijk of het aan alle veiligheidseisen voldoet. De gemeente ging hierover met het COA in gesprek.

Er liggen nu plannen om op het Sindorfterrein aan de Nulweg, waar vroeger het NAVO-complex stond, tijdelijk units te plaatsen waar nieuwe asielzoekers zich kunnen aanmelden. Ze worden daar geïdentificeerd, geregistreerd en onderzocht op onder anderen t.b.c. en corona. Als dit achter de rug is worden ze in de woonunits op het COA terrein toegelaten. De nieuwkomers kunnen zo nodig in een van de units de nacht doorbrengen.

Het voordeel van deze units is dat er meer werkplekken komen voor de IND en de AVIM en dat er een soort “sluis” ontstaat tussen het COA terrein en het nieuwe aanmeldcentrum.

In het AZC verblijven momenteel ongeveer 1.700 asielzoekers. Dit mogen er maximaal 2.000 zijn. Het is niet de bedoeling dat het totaal aantal asielzoekers in de noodunits en op het COA terrein het totaal toegestane aantal van 2.000 overschrijdt, aldus burgemeester Velema.