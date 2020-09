Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje rond Vriescheloo

VRIESCHELOO – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling rond Vriescheloo. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Struun-Wandeling vanuit Vriescheloo (Westerwolde) door het dorp en door de bossen, over de velden en het Ganzenpad.

Woensdagmorgen 2 sept. 2020 Wandelen Werkt. Afstand wandeling van 8 of 10 km met prachtig najaar weer en toch nog een zonnetje.

Startpunt: buurthuis ’t Ganzenust waar we heel gastvrij zijn ontvangen met na afloop een heerlijke kom groentesoep. Route uitgezet door Vriescheloo met bezoek aan de schooltuin. Tuin die door kinderen van de basisschool wordt onderhouden. Ook verkopen de kinderen de producten uit de tuin. Vervolgens gaat de route langs de molen naar het openluchttheater (helaas deze keer hier geen lied gezongen door de wandelaars i.v.m. corona en ook geen theater opvoering van de kinderen van de school zoals vorig jaar) en het Ganzenpad. Ook kwamen we nog door het gehuchtje Klontjebuurt. Tevens vele wandelpaden door het aangelegde Engbert Drenth bos met aan het rand van het bos 4 huizen als kastelen (ook wel kastelenroute Vriescheloo genoemd). Via Boelens Tijdenkanaal en langs de rand van Vriescheloo terug naar het beginpunt.

Onderstaand nog een stukje geschiedenis over en van Vriescheloo:

Het ontstaan van Vriescheloo: is omstreeks de twaalfde eeuw ontstaan als een rand veen ontginningsdorp, dat in verschillende fasen is verschoven richting de oevers van de Westerwoldse Aa, naar zijn huidige plek. Aan het einde van de middeleeuwen, toen het veen grotendeels verdwenen was, vestigde men zich op het hoger gelegen land aan de huidige Dorpsstraat, een zandrug. De Ossedijk maakte deel uit van de voormalige handelsroute tussen Winschoten, Bourtange en Münster. De uiteindelijke dorpsstructuur, met de 18e-eeuwse kerk van Vriescheloo als middelpunt, ontstond in de tijd van de Franse overheersing. In het begin van de 20e eeuw vormde het centrum van Vriescheloo een lang lint van bebouwing. Er woonden toen vooral mensen die actief waren in de landbouw, als ook een aantal winkeliers. Er heeft vroeger ook een bierbrouwerij gestaan. Na de oorlog ontstond een nieuwe kern met veel nieuwbouw. Vriescheloo telt een kleine 1.000 inwoners. In het dorp staat de monumentale korenmolen De Korenbloem.



De naam Vriescheloo: komt voor op de aanvulling van een lijst van kerken van de abdij van Corvey, die in de dertiende eeuw is ontstaan. In 1316 heet het dorp kortweg Loo. De oorsprong van de naam Vriescheloo is omstreden. De naam zou afkomstig zijn van Friezen die zich in of bij het bos (loo) zouden hebben gevestigd. Waarschijnlijker is echter dat het voorvoegsel vriessche de betekenis heeft van ‘vers’, ‘fris’ of ‘nieuw’ (‘het nieuwe logo’), ter onderscheiding van Lutje Loo.

Bijnaam ‘Vriescheloosters’, de Looster Ganzenkukens. Hier komt ook de naam Ganzenpad vandaan.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman

Foto’s gemaakt door : Henny van Huizen en Ooldrik Modderman

