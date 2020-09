Dag wordt Maand van de Groninger Geschiedenis

GRONINGEN – Alles is anders dit jaar. Zo ook de Dag van de Groninger Geschiedenis.

Voorgaande jaren ontvingen de Groninger Archieven en partners ongeveer 2500 mensen op één dag op één locatie. Dat is dit jaar niet wenselijk. Daarom gaan we de activiteiten verspreiden over de maand oktober, over verschillende locaties en ook zullen we digitaal te werk gaan. Zo geven we toch de nodige aandacht aan de Groninger Geschiedenis, op gepaste afstand.



Diversiteit

Het programma van de Maand van de Groninger Geschiedenis begint mooie vormen aan te nemen. De diversiteit die we altijd beloven in onze programmering, behouden we. Er worden flitslezingen gegeven, we wandelen de provincie door, voor kinderen is er van alles te doen en in diverse filmpjes geven we de nodige aandacht aan de schatten in de

depots van de Groninger Archieven. Al deze activiteiten verdelen we over de maand, over de provincie en over fysiek en digitaal. Kortom, er is voor ieder wat wils.



Ontmoeten

We kiezen ervoor om tijdens de Maand van de Groninger Geschiedenis elkaar zowel digitaal als fysiek te ontmoeten. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om er op zijn/haar eigen manier bij te zijn. Daarnaast willen we dit jaar niet alleen mensen in de stad ontmoeten, maar ook in de provincie.



Vertel ErfGoed

De Groningse erfgoedsector was altijd aanwezig op de erfgoedmarkt tijdens de Dag van de Groninger Geschiedenis. Dit jaar gaat ook dat anders. Donderdag 1 oktober organiseren we samen het online symposium Vertel ErfGoed om te praten over welke rol erfgoed in de samenleving speelt en hoe we het in de toekomst willen presenteren.



Thema Oost/West

Het landelijke thema van de Maand van de Geschiedenis is Oost/West. Een thema dat uitnodigt de hele wereld over te gaan, of juist dichtbij huis te blijven: Oost west, thuis best?!



Praktisch

Maand van de Groninger Geschiedenis Oktober 2020, start op donderdag 1 oktober met online symposium Vertel ErfGoed Stad, provincie en digitaal Groningen



Maandvandegroningergeschiedenis.nl

Afbeeldingen:

Hoofdbeeld Online symposium Vertel ErfGoed. Ontwerp Antonia Rehnen

Hoofdbeeld Maand van de Groninger Geschiedenis 2020. Ontwerp Sjors Kampen

Ingezonden door Groninger Archieven