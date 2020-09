Expositie glaskunst in vitrines gemeentehuis Sellingen

SELLINGEN – Van 1 september t/m 31 december 2020 is er een expositie van glaskunst in de vitrines in het gemeentehuis te Sellingen

Marjan Witte uit Emmen is glaskunstenaar. Haar atelier heeft zij ‘Glaseiland’ genoemd, omdat ze is geboren en getogen op Texel.

In veel objecten die ze ontworpen heeft, komt het eiland terug. Dit is te zien in de kleuren die ze vaak gebruikt. Ook zijn het robuuste van de zee en het ruige van de branding dingen die vaak terugkeren in haar glaskunst. Het glas reflecteert het gevoel van het eiland.

Marjan Witte werkt elke dag in haar atelier met glasfusing. Het samensmelten van glas. Ze ontwerpt en creëert allerlei soorten kunstobjecten van glas. Zowel vrij werk als werk in opdracht. Daarbij valt te denken aan glazen vazen, schalen, wandobjecten en staande objecten. Beelden of vrije vormen. Meerdere lagen glas worden aan elkaar en over elkaar gelegd en vervolgens op hoge temperatuur samengesmolten in een glasoven.

Zie voor meer informatie ook haar website www.glaseiland.nl

De expositie is te bezichtigen tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak

M aandag en dinsdag van 09.00 tot 16.00 uur

Woensdag van 09.00 tot 19.00 uur

Donderdag van 09.00 tot 19.00 uur

Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Ingezonden door gemeente Westerwolde