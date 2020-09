Kiekendieven geringd in Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 3 september 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Na zo’n mooie woensdag is het vandaag een bewolkte en grijze donderdag, want er is geen zon er komen flinke perioden met regen en motregen. Het kan vooral vanmiddag erg druilerig worden zijn en er kan tot de avond 5-10 mm regen komen. De temperatuur stijgt nog naar 17 a 18 graden, de wind wordt matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.

Ook vanavond valt er nog af en toe regen maar vannacht en morgen komen er ook enkele opklaringen. Morgen is er dus af en toe zon, maar een bui blijft steeds mogelijk. Maximum morgen rond 18 graden.

In het weekend is er een westen- tot noordwestenwind. Dat geeft licht wisselende omstandigheden, met soms brede opklaringen maar af en toe ook een regenbui. In ieder geval wordt het frisjes met middagtemperaturen van 16 tot 18 graden en minimumtemperaturen van 8 tot 10 graden.