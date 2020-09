DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Stavern

Vanmiddag is om twee uur bij een ongeval op de Langen Straße in Stavern een jongen van 10 gewond geraakt. Hij werd door een auto geschept toen hij, komend uit een bus, de weg wou oversteken. Het slachtoffer werd met een van buitenspiegels tegen het hoofd geraakt. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe erg het letsel is.

Meppen

Op de parkeerplaats van de BBS aan de Nagelshof in Meppen is gistermorgen om 7.40 uur een zwarte personenauto aangereden. Hierbij raakte de rechter buitenspiegel licht beschadigd. De politie is op zoek naar de eigenaar van deze wagen. Hij/zij kan contact opnemen met politie Meppen.

Lingen

Groot alarm werd vannacht gegeven voor een brand aan de Rheiner Straße. De brand brak rond kwart over één uit. Naast de brandweer van Lingen gingen ook de korpsen van Emsbüren, Spelle en Lünne ter plaatse.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer kon niet voorkomen dat zowel een bouwmarkt als een beddenzaak in vlammen opgingen. De Rheiner Straße was ter hoogte van de brand volledig afgesloten. Er is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Al op 20 januari heeft de politie van Lingen een 39 jarige man uit Emsland aangehouden. Hij wordt er van verdacht talrijke inbraken te hebben gepleegd in Emsland en Grafschaft Bentheim. De verdachte had het met name op scholen, pastorieën en kantoorgebouwen gemunt. In zijn woning werden diverse spullen die vermoedelijk van inbraak afkomstig waren aangetroffen. Ook werd ander bewijsmateriaal zeker gesteld. Een deel van de spullen is inmiddels terug bij de eigenaren. De politie is op zoek naar de eigenaren van de spullen op de foto’s onderaan dit bericht. Zij kunnen contact opnemen met de politie Lingen. (foto’s: politie Lingen)

Papenburg

Tussen 17 en 21 augustus is ingebroken bij een locatie van de Volkshochschule (VHS) aan het Hauptkanal rechts in Papenburg. Er werden acht cd spelers van het merk Sony gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Gistermorgen is op de parkeerplaats bij Kaufland aan het Dever Park een groene Skoda aangereden. Dit gebeurde tussen 8.45 en 9.00 uur. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen.

Lähden

Dinsdagnacht is een poging tot inbraak gedaan bij een woning aan de Wöstemühle in Lähden. De daders gingen er vandoor toen het openbreken van de zijdeur van de woning mislukte. Er werd niets buitgemaakt.

Haren

Gisteravond is ingebroken bij een woning op de begane grond aan de Hollandstraße in Haren. Tussen zes uur en kwart over acht werd de deur naar het terras opengebroken. De woning werd overhoop gehaald. De buit bestaat uit een tablet ter waarde van een paar honderd euro.

Sögel

De politie heeft gistermorgen om kwart over elf op de Amtsstraße een dertig jarige dronken automobilist aan de kant gezet. Een ademtest wees uit dat hij 1.63 promille alcohol in zijn bloed had. Hij werd meegenomen naar het politiebureau, waar bloed werd afgenomen. Zijn rijbewijs werd in beslag genomen.