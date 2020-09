Landelijk testbericht AMBER Alert

NEDERLAND – Op woensdag 16 september om 12.00 uur wordt het eerstvolgende AMBER Alert testbericht verstuurd.

AMBER Alert stuurt twee keer per jaar een testbericht uit in heel Nederland. Het testbericht is ongeveer 30 minuten actief. Door dit bericht wordt de werking van het landelijke vermiste kinderenalarm publiekelijk gecontroleerd. Er wordt duidelijk aangegeven dat het om een testbericht gaat en dat je niets hoeft te doen.

Waar is het testbericht zichtbaar?

Het testbericht is o.a. te zien in de AMBER Alert app, op hun social media pagina’s en via de kanalen van hun partners. Daarnaast ontvangt ook iedereen die zich heeft aangemeld voor de AMBER Alert e-mail het testbericht. Let op: Het testbericht wordt niet per SMS verstuurd.

Waarom een testbericht?

Door de jaren heen is AMBER Alert uitgebreid naar drie miljoen deelnemers, waaronder duizenden partners. Omdat het systeem 24/7 paraat moet staan om al deze mensen razendsnel te bereiken bij een urgente kindervermissing, wordt het intern continu gecontroleerd en verbeterd. Met deze publieke test zetten ze nog een extra stap om de werking van het systeem te garanderen.

Ik heb geen testbericht ontvangen, wat nu?

Afhankelijk van hoe je bent aangemeld, kun je hieronder controleren wat je kunt doen om er zeker van te zijn dat je voortaan alle (test)berichten ontvangt.

AMBER Alert app

Controleer of de app juist op je telefoon of tablet geïnstalleerd is. Ga hiervoor naar Google Play of de App Store op je device. Wanneer de app niet geïnstalleerd is, kun je hem hier alsnog installeren.

Is de app goed geïnstalleerd? Bekijk dan of er updates beschikbaar zijn via Google Play of de App Store.

Zijn notificaties ingeschakeld? Notificaties zijn op meerdere manier aan of uit te zetten. Open eerst de app en ga naar Instellingen. Wanneer hier alles goed ingesteld is, dien je de systeeminstellingen van je telefoon te controleren. Hoe dat moet, hangt af van welk type apparaat je gebruikt: lees hier de uitleg voor Android of iOS .

Social Media

Via diverse social media kanalen kun je het testbericht zien. Controleer of je ons volgt op één van onderstaande kanalen om er zeker van te zijn dat je toekomstige (test)berichten correct ontvangt:

Facebook: Alléén AMBER Alerts

Facebook: Nieuws, AMBER Alerts en Vermist Kind Alerts

Twitter: Kind Vermist

Twitter: AMBER Alert Nederland

Let op: Via ons Instagram-account delen wij geen AMBER Alerts.

E-mail

Ben je aangemeld om een e-mail te ontvangen bij een AMBER Alert, maar heb je niets ontvangen? Controleer of het bericht misschien in je Spam of Ongewenst map terecht is gekomen. In dat geval kun je bij de meeste apps of websites aangeven dat het hier niet om spam gaat, zodat de e-mail voortaan rechtstreeks in je inbox belandt.

Weet je niet zeker of je aangemeld bent? Meldt je dan aan via de ‘Ik zoek mee’ pagina.

SMS

Het landelijk testbericht wordt niet per SMS verspreid. Om te controleren of je wel bent aangemeld is het mogelijk om je gratis (opnieuw) aan te melden door AMBER AAN te sms-en naar 5100.

Hoe kan ik me aanmelden?

Ben je nog niet aangemeld om een bericht te ontvangen bij een AMBER Alert of Vermist Kind Alert? Kijk dan op de ‘Ik zoek mee‘ pagina op welke manieren je allemaal mee kunt zoeken naar vermiste kinderen.

Meezoeken als organisatie?

Ook organisaties kunnen helpen bij een AMBER Alert of Vermist Kind Alert. Bekijk de mogelijkheden en meld je aan als partner.

Bron: AMBER Alert