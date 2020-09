Ledenvereniging geeft online webinar ‘Fit en gezond met Gerard Nijboer’

REGIO – Als iemand weet wat beweging doet voor je lichaam en geluk, dan is het Gerard Nijboer wel. De voormalig Europees Kampioen, marathonloper, bondscoach én sociaal-psychiatrisch verpleegkundige deelt zijn unieke verzameling inzichten en tips tijdens een online webinar van Zorggroep Meander Ledenvereniging op donderdag 10 september om 11.00 uur. Iedereen kan meedoen met het inspirerende webinar, dat gratis te volgen is op pc, laptop, tablet of smartphone.

In het webinar ‘Fit en gezond met Gerard Nijboer’ krijgen de kijkers deskundige adviezen en inspiratie om meer te bewegen. Gerard vertelt alles over bewegen. Wat je wel en beter niet kunt doen. Hoe blij je wordt van sporten. En wat je kunt doen om fit en gezond te worden of te blijven als je niet kunt sporten. ‘Als je eenmaal de eerste stappen hebt gedaan, kom je erachter dat het eigenlijk makkelijker is dan je denkt. Een tipje van de sluier: leg de lat lager dan je van plan bent!’, aldus Gerard Nijboer. ‘Bewegen kan bijvoorbeeld helpen om je weerstand te verhogen, wat in deze tijd extra belangrijk is. Wat ik mensen graag meegeef is dat gezondheid meer is dan een fit lijf. Beweging is ook goed voor je sociale leven, je creativiteit en je zelfbeeld. Het werkt allemaal samen.’ Tijdens het webinar helpt Gerard Nijboer de deelnemers aan de hand van praktische tips een beweegplan te maken. Natuurlijk is er ook volop ruimte om vragen te stellen – tijdens en na het webinar.

Stamtafel

Het webinar is donderdag 10 september om 11.00 uur eenvoudig te volgen via Stamtafel, de veilige online ontmoetingsplek van de ledenvereniging. Aanmelden voor en meedoen aan het webinar kan via ledenvereniging.nl/fit-gezond.

Webinars ledenvereniging

Een fit en vitaal lijf zorgt ervoor dat je langer gezond blijft. Zodat je langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. De ledenvereniging helpt daarbij. Bijvoorbeeld met ledenvoordeel voor sporten met korting, apps, abonnementen, producten en ondersteuning. Waarmee mensen zelf thuis of in de buurt aan de slag kunnen. Ook geeft de ledenvereniging tips en adviezen. Omdat fysieke bijeenkomsten vanwege corona niet door kunnen gaan, houdt de ledenvereniging online bijeenkomsten in de vorm van webinars. Na het webinar van Gerard Nijboer op 10 september, verzorgt revalidatieadviseur Frans van der Poel op 15 september een webinar over artrose. Ledenadviseur Emmy Nuberg geeft op 24 september het webinar ‘Je bent niet alleen’ over eenzaamheid. Op 29 september verzorgt gewichtscoach Mieke Kosters het webinar ‘Geen dieet, toch slank’. Alle informatie over de webinars is te vinden op ledenvereniging.nl.

Ingezonden door Zorggroep Meander Ledenvereniging