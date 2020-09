OUDESCHANS – Vanaf 20 september begint de mini jubileum concertserie in de Garnizoenskerk te Oudeschans.

De voormalige garnizoenskerk van Oudeschans is gebouwd in 1626 en deed aanvankelijk dienst voor de alhier gelegerde militairen. Het is een uiterst sober zaalkerkje net als in de beide andere grensvestingen, Nieuweschans en Bourtange. In 1772 zijn kerk en pastorie met elkaar verbonden. Kerk en pastorie vormen zo een geheel; en dat is vrij uitzonderlijk. Omdat het een kerk betreft in een voor die tijd belangrijke vestingplaats, bekostigde koning Willem I een tijdlang de herstelwerkzaamheden. De zuidgevel werd herbouwd met Friese klinkers en de dakruiter werd gerestaureerd. Een geschilderd memoriebord in de kerk herinnert hier aan.

De garnizoenskerk fungeert nu als multifunctioneel centrum voor het dorp. Het functioneert als stembureau, dorpshuis, concertruimte, trouwzaal. Eenmaal per jaar op oudejaarsdag wordt er een dienst gehouden.

Al vijfenveertig jaar vinden er concerten plaats in de kerk van Oudeschans. Daarom is er nu een 1,5 meter jubileum concertserie. Vanwege corona vinden deze plaats met enige aanpassingen.

Zo mogen er maximaal 45 personen worden toegelaten, duren de concerten één uur, is er geen pauze, is reserveren verplicht en worden de bezoekers gevraagd met gepast geld te betalen. De deur van de kerk gaat een half uur voor aanvang van het concert open. Na afloop is er koffie met koek. Bij veel belangstelling is er ’s middags om half twee een tweede concert.

Agenda:

20 september: Viool en piano Sergei Bolotny en Keiko Sakuma Sergei Bolotny. Beide muzikanten spelen bij het NNO. Ze komen met “Le Salon de Musique”, een licht klassiek programma van alle tijden uit alle landen.

18 oktober: Cellokwartet NNO. Een van de grote verrassingen uit voorgaande seizoenen: de cellisten uit het NNO. Jan Ype is een musicus, die het publiek meeneemt in zijn mooie verhalen en zijn onverhulde enthousiasme om te mogen spelen in ons kerkje. Alle facetten van de cello zal het publiek blij maken en ontroeren.

15 november: Vivezza trio. Dit trio is een veelgevraagd top ensemble, spelend op concertpodia in het hele land. Ze brengen een gevarieerd programma met rustig klassiek en mooie romantische muziek ten gehore. Ook vertellen ze op een leuke manier over de muziek.

20 december: Salon ensemble Café Noir. De muziek van Salontrio Café Noir (piano, viool en cello) doet denken aan die tijd van weleer, de tijd van de arreslee. Geschiedenis, waar we met een zekere nostalgie aan terugdenken. Café Noir neemt u mee in deze sfeer met muziek, die dan weer meeslepend en romantisch, dan weer sprankelend, maar die altijd energiek is in deze midwinter periode.

De concerten beginnen om 11.30 uur. U reserveert uitsluitend telefonisch: Edo Edens 0597-532921. Reserveren kan op de navolgende uren: ’s maandags voor het betreffende concert van 9.00 uur-12.00 uur en van 14.00 uur-17.00 uur. Meer informatie vindt u HIER.