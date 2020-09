Overeenkomsten gesloten voor uitbreiding testcapaciteit

NEDERLAND – Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft overeenkomsten gesloten met laboratoriumnetwerk Eurofins en U-Diagnostics/Labor Dr. Wisplinghoff voor het leveren van extra testcapaciteit voor de GGD’en in Nederland.

Vanaf deze week al zullen 500 testen per dag worden uitgevoerd door U-Diagnostics/Labor Dr. Wisplinghoff. De komende weken zal de levering aan Nederland door hen verder oplopen tot minimaal 2000 testen per dag. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het Duitse laboratorium Labor Dr. Wisplinghoff is het streven dit uiteindelijk op te laten lopen tot 5000 testen per dag. Deze overeenkomst is mede dankzij tussenkomst van de speciaal gezant corona Feike Sijbesma tot stand gekomen.



Eerder sloot het ministerie al een overeenkomst met laboratoriumnetwerk Eurofins, met 800 laboratoria wereldwijd. Het Nederlandse Eurofins stuurt sinds begin deze week al dagelijks testen naar één van de laboratoria in Duitsland. De geboden capaciteit loopt stapsgewijs op tot uiteindelijk, indien nodig, 44.000 testen per dag. Voor een groot deel gaat dit vooralsnog via het Duitse laboratorium maar Eurofins breidt haar Nederlandse vestiging snel uit zodat steeds meer testen in Nederland zelf kunnen worden uitgevoerd. De uitbreiding van testcapaciteit is onderdeel van de aanpak, om aan de verwachte testbehoefte van dit najaar te kunnen voldoen.

Testcapaciteit onder druk

De vraag naar testen en testmaterialen is wereldwijd sinds de uitbraak van de coronapandemie enorm groot. Het is en blijft een grote uitdaging om voldoende testcapaciteit te waarborgen, zeker nu de afgelopen tijd de vraag naar coronatests explosief is gegroeid. Op dit moment is de vraag naar testen groter dan de laboratoria met de beschikbare testmaterialen aankunnen. De wachttijden voor een test lopen daarom op. Dat zal de komende weken nog zo blijven. VWS benadrukt daarom dat, omdat de capaciteit beperkt is, mensen zich alleen moeten laten testen als zij klachten hebben die kunnen duiden op het coronavirus. De GGD’en staan paraat om, zodra de laboratoriumcapaciteit het toelaat, het aantal testlocaties verder op te schroeven en zo de wachttijden terug te dringen. De inzet is erop gericht om te zorgen dat deze situatie zo tijdelijk mogelijk is. De testcapaciteit wordt de komende weken sterk uitgebreid door meer contracten met laboratoria af te sluiten, extra analyseapparatuur en testmateriaal in te kopen en door de ontwikkeling van alternatieve testmethoden te stimuleren.

Belang testen en traceren

Testen en traceren is een belangrijke pijler in deze fase van maximale controle op de verspreiding van het coronavirus. Door iedereen met klachten te testen en door bron- en contactonderzoek te doen als iemand besmet blijkt, kunnen we opvlammingen van het coronavirus zoveel mogelijk voorkomen en snel de kop in drukken. Met intensief testen zitten we het virus zo dicht mogelijk op de hielen, en met intensief bron- en contactonderzoek doorbreken we de keten van besmettingen. Een ambitieuze en effectieve aanpak op testen en traceren is daarmee van essentieel belang om in deze fase zoveel als mogelijk en verantwoord het maatschappelijk verkeer door te laten gaan.

Bron: Rijksoverheid