Verkeersplan centrum Stadskanaal: veilig en fietsvriendelijk

STADSKANAAL – Op donderdag 8 oktober is de officiële afronding van de Aanpak Verkeersplan in het theater Geert Teis. De bijeenkomst is voor genodigden en staat in het teken van het veilige en fietsvriendelijke verkeersplan.

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk is gastspreker. Zij gaat tijdens de middag samen met wethouder Goziena Brongers een verkeersquiz spelen waarin vragen staan over de fietsveilige route. Naast andere genodigden is ook de winnaar van de ‘Pimp je Fiets’ wedstrijd aanwezig deze middag. De Centrumwinkeliers Stadskanaal overhandigen de winnaar een ‘Op de fiets’ pakket.

Wethouder Goziena Brongers: “Ik ben trots op de fietsveilige route in het centrum. De voorrangssituatie voor fietsers stimuleert om sneller op de fiets naar het centrum te komen. Duurzaam en goed voor het milieu, maar vooral ook voor de gezondheid van onze inwoners.”



Programma 8 oktober

Om de afronding van het verkeersplan te vieren is er op donderdagmiddag 8 oktober extra aandacht voor fiets- en verkeersveiligheid. Op het programma staat onder andere de prijsuitreiking van de ‘Pimp je Fiets’ wedstrijd onder inwoners. De centrumwinkeliers in Stadskanaal stellen hiervoor een ‘Op de fiets’ pakket beschikbaar. Verder spelen de gedeputeerde en wethouder onder leiding van Marcel Nieuwenweg een educatief verkeersspel op het speeltoestel aan het Raadhuisplein. Het definitieve programma wordt nog bekend gemaakt.

Verkeersplan

Het vernieuwde verkeersplan is in juli 2020 helemaal afgerond. Het is veilig en toegankelijk voor alle verkeersgebruikers, maar het is vooral fietsvriendelijk ingericht. Fietsers hebben voorrang op de nieuwe rotondes en kruisingen. Ook loopt er een fietsstraat door het hele centrum waar auto’s alleen ‘te gast’ zijn en ook maar in één richting mogen rijden. Daarmee is duurzaamheid een belangrijk thema in het nieuwe verkeersplan: zowel voor de omgeving als voor de mensen zelf.

