Wel of geen asielzoekers in de Grenshof (Bellingwolde)?

BELLINGWOLDE – Nog vóórdat er in een vergadering over is gesproken schreeuwen de VVD en Timmermans het van de daken: er mogen absoluut géén asielzoekers meer in het COA-gebouw ‘de Grenshof’ in Bellingwolde komen. Want asielzoekers geven overlast….. Dit idee wordt vervolgens nog vóórdat er een motie is ingediend namens de gemeente Westerwolde in diverse nieuwsbronnen gedeeld, helaas blijkbaar ondersteund door burgemeester Jaap Velema.

GroenLinks Westerwolde denkt daar heel anders over! Verreweg de meeste asielzoekers hebben om dringende redenen huis en haard achter moeten laten en verdienen onze zorg en aandacht. Slechts een zeer klein deel veroorzaakt overlast en krijgt daarbij telkens alle aandacht in de media waardoor de xenofobe gevoelens van rechtsdenkend Nederland helaas weer worden opgepoetst…

De Grenshof is in eigendom van het COA en staat momenteel leeg. Er is juist nu behoefte om ruimte te geven aan inwoners van het AZC in Ter Apel zodat het Coronavirus zich niet kan verspreiden. Die ruimte kan snel worden geboden door een deel van de inwoners over te brengen naar de Grenshof. Dan gaat het níet om mensen die besmet zijn en in quarantaine moeten, en óók niet per sé om het verhogen van het totale aantal asielzoekers in gemeente Westerwolde: dat kan volgens afspraak gewoon op maximaal 2000 blijven. De bouw van tijdelijke nood-units op het terrein in Ter Apel wordt wellicht overbodig omdat er ruimte vrij komt.

De komst van nieuwe bewoners naar de Grenshof kan voor het dorp Bellingwolde weer een impuls geven die ook in het verleden door het overgrote deel van de bevolking als positief werd ervaren. En we helpen er mensen mee die het al moeilijk genoeg hebben in deze wereld!

GroenLinks Westerwolde