Werkzaamheden jachthaven Winschoten gereed

WINSCHOTEN – De werkzaamheden in de jachthaven in Winschoten worden deze week afgerond. De houten damwanden van de jachthaven zijn vervangen door deels nieuw en deels hergebruikt hout.

Restpartijen hout

De damwanden in de jachthaven van Winschoten zijn vervangen met hout dat bij andere werkzaamheden is overgebleven. Wethouder Boon: “Vorig jaar hebben we de damwanden aan de Molenkade en de Esdoornstraat in Nieuwolda vervangen. Uit die projecten was genoeg hout overgebleven voor de damwanden in Winschoten. Een deel van het hout is nieuw en was al in ons bezit en een ander deel is schoon gemaakt, op maat gezaagd en gebundeld. Een mooie en duurzame oplossing waarbij het ‘oude’ hout een tweede leven krijgt. De werkzaamheden zijn voorspoedig en goed verlopen. De jachthaven in Winschoten kan weer jarenlang veilig en met veel plezier worden gebruikt.”

Ingezonden door gemeente Oldambt