Aanstaande zondag zendt Middeleeuws Ter Apel een livestream uit

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 4 september 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het weer is vandaag veel en veel beter, want na de 10-20 mm neerslag van gisteren is het vandaag overwegend droog. Er kan wel een enkele bui vallen, maar meer kans op buien is er pas in de komende nacht. Er zijn ook vaak opklaringen, de maximumtemperatuur is 19 a 20 graden en er is een matige wind uit west tot zuidwest.

Vannacht draait de wind naar het westen en neemt wat toe, en er passeren dus enkele buien. Ook morgen is er een redelijke buienkans, dan is er een matige tot krachtige westenwind. Het wordt ook koeler met maximum rond 17 graden.

Zondag is net als morgen wisselvallig met flinke opklaringen, maar ook een paar buien. En daar kan een flinke bui bij zijn. Middagtemperatuur zondag rond 16 graden en een matige tot krachtige wind uit west tot noordwest. Na het weekend is droog op maandag en dinsdag. Er is dan vrij veel zon en het maximum stijgt naar 18 a 19 graden, maar ’s nachts is het ongeveer 10 graden.