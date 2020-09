Brandweer in Veendam organiseert informatiemomenten op zoek naar versterking

VEENDAM – De brandweer in Veendam zoekt versterking. We zoeken nuchtere, praktische mannen en vrouwen die onderdeel willen uitmaken van een hecht team brandweervrijwilligers.

Vrijwilliger

Een vrijwilliger in dienst van de brandweer heeft een gevarieerde functie waarbij hij of zij niet alleen bij brand in actie komt, maar ook bij stormschade, verkeersongevallen en om mensen en dieren in nood te helpen. Onze vrijwilliger is een man of vrouw, woont en werkt in de buurt van de post en kan zich snel vrijmaken om op onverwachte momenten uit te rukken. In principe kan iedereen vrijwilliger worden. Jong of iets ouder, ongeacht welk beroep je uitoefent. Natuurlijk zijn er wel een paar voorwaarden waar je aan moet voldoen. Je gaat aan de slag in een hecht team en bent over een tijdje heel wat onvergetelijke ervaringen rijker!

Beschikbaarheid

De brandweer in Veendam heeft twee ploegen. Dat betekent dat je om de week dienst hebt en je de andere week vrij bent. Alleen voor grotere incidenten kun je buiten je dienstweek ook opgeroepen worden. Het aantal uitrukken per jaar verschilt. Soms gebeurt er weken niets en soms ruk je twee keer op een dag uit. Om de week is er een oefenavond. Woon of werk je in Veendam? Werk je in ploegendienst, parttime of ben je overdag beschikbaar? Ook dan komen we graag met je in gesprek. Geen brandweerervaring? Geen probleem, de brandweer verzorgt je opleiding, dus laat je daardoor niet weerhouden.

Informatiemomenten

Meer weten? Kom vrijblijvend naar één van de informatiemomenten op de kazerne aan de Langeleegte in Veendam. Dat kan op woensdag 16 september om 19.00 uur of op zaterdag 19 september om 10.00 uur. Je krijgt dan een rondleiding, kunt kennismaken en vragen stellen aan de collega’s. Meld je wel even aan via wordbrandweervrijwilliger.nl/veendam. Uiteraard houden we tijdens deze bijeenkomsten rekening met de maatregelen rond corona.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je kijken op www.brandweer.nl/groningen/vrijwilliger-worden. Of neem contact op met Peter Noordegraaf via peter.noordegraaf@vrgroningen.nl of met Wim Bierman via wim.bierman@vrgroningen.nl.

Bron: Brandweer Groningen