VEENDAM – Vanmorgen is bij een ongeval een automobilist gewond geraakt.

Vanmorgen vond om kwart over elf bij wasstraat de Wasdas aan de Transportweg in Veendam een ongeval plaats. Een automobilist reed, nadat zijn auto was gewassen, een verkeersbord en een hek omver en kwam in een schuur tot stilstand.

De bestuurder werd na controle in een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.