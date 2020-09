Bikers for Animals doen Dierentehuis Ter Marse aan

STADSKANAAL – Vandaag was er een toerrit door Bikers for Animals Groningen.



Iets na half 12 vanmorgen (planning was tussen 12 – 12:30) arriveerde de club motoren bij Dierentehuis Ter Marse aan de Stelmaker 10 in Stadskanaal. Daar werden zakken en dozen vol dierenvoeding voor katten en honden aangeboden. Dit was als goed doel ingezameld door de club Bikers.

Uiteraard zorgde het personeel van Ter Marse voor catering. Om 13.00 uur vertrok de club bikers weer vanuit Stadskanaal.

Hun toerrit van vandaag was als volgt:

Via Woldendorp, Oostwold, Winschoten, Blijham, Onstwedde, zijn we rond (half 12)12 uur bij dierentehuis Ter Marse Stadskanaal.

Vanaf daar rijden we naar Bareveld, Wildervank en stoppen bij Autorama Veendam 14 uur om een speciale Bfa Crew member op te halen.

Vanaf daar rijden we via Muntendam, Zuidbroek, Noordbroek, Siddeburen, Steendam, Appingedam naar Vuur-Steen Delfzijl 15 uur.

Facebook: https://www.facebook.com/BFAGroningen

Ingezonden door Ronny Regio Events