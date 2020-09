MUSSELKANAAL – Via Burgernet wordt verzocht uit te kijken naar een vermiste man uit Musselkanaal.

In de omgeving van Musselkanaal wordt een blanke man met kort grijs haar vermist. Hij is gekleed in een t shirt in de kleuren roze/wit, een spijkerbroek en zwarte laarzen.

Heeft u deze persoon gezien bel dan 112.