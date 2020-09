Cabaretvoorstellingen Freek Lagerweij in Boschhuis Ter Apel afgelast

TER APEL – De cabaretvoorstellingen van Freek Lagerweij op 27 september en 4 oktober a.s. in Boschhuis Ter Apel zijn afgelast.

In verband met de coronacrisis was de stijf uitverkochte voorstelling ‘Op de schouders van je ouders’ in het Boschhuis in Ter Apel al verplaatst van zondag 5 april jl. naar zondag 27 september, met een extra voorstelling op 4 oktober. Gezien de vele bezoekers is het ook dan echter niet mogelijk een en ander coronaproof te organiseren, zonder afbreuk te doen aan het reüniekarakter dat de voorstellingen ongetwijfeld ook hebben.

De organisatie hoopt ze nu ‘ergens’ in 2021 te kunnen houden. De data worden tijdig bekendgemaakt. Reeds gereserveerde en betaalde kaarten blijven onbeperkt geldig. Mensen die het bedrag teruggestort willen hebben, kunnen contact opnemen met Tjeerd Bosklopper via bosklopper@outlook.com of 0599 582 580.

Zwanet Battjes en Henk Lagerweij

In de voorstelling ‘Op de schouders van je ouders’ zingt Freek Lagerweij o.a. liedjes van zijn moeder Zwanet Battjes en zijn vader, cabaretier Henk Lagerweij. Beide (inmiddels overleden) ouders gaven ook jarenlang Nederlands op de RSG Ter Apel. Na een zeer succesvol optreden in Sociëteit de Harmonie in Groningen, brengt Freek Lagerweij het programma dus ergens volgend jaar in het Boschhuis in Ter Apel op de planken.

Ingezonden.

Foto: Karin van Mensvoort.