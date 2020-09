DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Op een parkeerplaats aan de Gutshofstraße in Papenburg is gisteravond rond half negen een auto van het merk Audi in brand gevlogen. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur naar de naastgelegen gebouwen oversloeg. Over de oorzaak van de brand en de hoogte van de schade is nog neits bekend.

Sögel

Donderdagnacht is vanaf een bouwplaats aan de Hümmlinger Ring 100 meter stroomkabel gestolen. De schade bedraagt 1.500 euro.