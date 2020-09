Muur van woning in Erica stort in

ERICA – Aan de Verlengde Vaart ZZ in Erica is vanavond een woning flink beschadigd geraakt. Een muur van een vrijstaande woning stortte in, hoe dat kon is nog onbekend.

De brandweer is met meerdere wagens aanwezig om hulp te verlenen, het pand is afgezet.

Er zijn geen mensen meer binnen en er raakte niemand gewond.

Honden die in het pand waren zijn naar buiten gehaald.

Er mag ook niemand naar binnen vanwege verder instortingsgevaar.

Ingezonden door Van Oost Media