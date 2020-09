Nieuwe bewoners AZC Musselkanaal worden maandag verwacht

MUSSELKANAAL, DELFZIJL – De asielzoekers die waren overgeplaatst naar Musselkanaal zijn teruggekeerd in het azc in Delfzijl.

Om verdere besmetting in het azc Delfzijl tegen te gaan werden zaterdag 22 augustus, op advies van de GGD, ongeveer 50 inwoners van het azc in quarantaine geplaatst in het binnenkort te openen azc in Musselkanaal. Het ging om een tijdelijk noodquarantaine en -isolatielocatie. Dit betekende dat de bewoners die in quarantaine zaten het terrein niet mochten verlaten. Er werden daarom hekken geplaatst. Het COA regelde alle benodigde zaken, zoals eten en drinken en hygiënemiddelen. Ook had de groep toegang tot medische zorg.

De nood-quarantaine in het azc in Musselkanaal was tijdelijk en werd uitsluitend voor de doelgroep vanuit het azc Delfzijl gebruikt en voor maximaal 17 dagen. Inmiddels zijn deze asielzoekers, op één na, hersteld en teruggekeerd naar het azc in Delfzijl. Deze persoon is ondergebracht in één van de appartementen, waar hij onder toezicht verblijft.

Het gebouw, waar de asielzoekers uit Delfzijl verbleven, wordt nu schoongemaakt en gereedgemaakt voor nieuwe bewoners. Deze worden maandag verwacht. Het zijn mensen die in afwachting zijn van de behandeling van hun asielprocedure, of verder in het asielproces zitten en kansrijk zijn wat betreft een verblijfsvergunning, of zo’n vergunning al hebben.



Bron COA