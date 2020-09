Panhard uit 1956 glijdt de sloot in door olie op de weg

MUNTENDAM – Vanmiddag is de bestuurder van een oldtimer, een Panhard uit 1956, op de Oosterweg met zijn bolide de sloot in gegleden. De man reed in een groep met meerdere oldtimers.

Ter plaatse waren beide rijstroken spiegelglad door olieresten op het wegdek. De bestuurder kon na de glijpartij ongedeerd zijn wagen verlaten. Zijn auto kwam er niet heelhuids vanaf. De wagen liep ondanks de niet hoge snelheid aanzienlijke schade op.

Omwonenden verklaren dat er vrijdag in verband met de gladheid al een melding was gedaan aan het adres van de gemeente Midden – Groningen. De gemeente heeft, nadat de wagen was afgesleept, de weg gereinigd.

Ingezonden door: Dennie Gaasendam / DG-Fotografie www.denniegaasendam.nl