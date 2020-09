BELLINGWOLDE – Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft Plaatselijk Belang Rhederbrug de activiteiten die nog voor dit jaar gepland stonden afgelast.

“Na veel overleg, bekijken van de mogelijkheden en het nauw in de gaten houden van de ontwikkelingen betreft de coronamaatregelen, zijn we helaas genoodzaakt om dit jaar onze spooktocht, metworstenactie en sinterklaasfeest niet door te laten gaan. Laten we hopen in 2021”, schrijven ze op Facebook.