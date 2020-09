Romain Doedens uit Winschoten rechtstreeks naar de halve finale Holland’s Got Talent

WINSCHOTEN – Vanavond zagen we Romain Doedens uit Winschoten rechtstreeks naar de halve finale van Holland’s Got Talent gaan.

Vanavond was de 25 jarige Romain Doedens uit Winschoten te zien in het programma Holland’s Got Talent. Eerder deze week zat hij aan de tafel bij Jinek.

Romain vertelde dat hij in zijn jeugd erg is gepest. Hij ontwikkelde daardoor een paniekstoornis. Maar hij is er overheen gegroeid en heeft zijn zelfvertrouwen terug. Bij Holland’s Got Talent stond hij voor de derde keer in zijn leven voor een groot publiek. Eerder trad hij op in De Klinker in zijn woonplaats Winschoten.

Met het nummer ‘All I want’ van Kodaline raakte hij bij de jury, die dit seizoen bestaat uit: Ali B, Angela Groothuizen, Chantal Janzen en Paul de Leeuw, het publiek en presentator Humberto Tan een gevoelige snaar. De laatste drukte na het optreden op de gouden knop, waardoor Romain rechtstreeks door gaat naar de halve finale.

Klik HIER om het optreden terug te zien.