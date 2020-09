Biblionet Groningen bouwt escaperooms voor kinderen

STADSKANAAL, VEENDAM – Van 9 t/m 30 september kunnen kinderen elke woensdagmiddag meedoen aan een escaperoom. In de bibliotheken van Stadskanaal en Veendam wordt deze maand een escaperoomverhaal in 4 hoofdstukken gespeeld. Lukt het de kinderen om het verhaal op te lossen?

Stap in een verhaal met Dr. Loepf. Deze gekke professor, en “broer” van bibliotheekmedewerker Jeroen Bouland, is bezig met een nieuwe uitvinding. Daarbij kan hij de hulp van de kinderen goed gebruiken. Maar of dat altijd goed gaat?

EscapeBoek: escaperoom in 4 hoofdstukken

Doe in september mee aan EscapeBoek, een escaperoomverhaal in 4 hoofdstukken. Wekelijks vind je in de escaperoom nieuwe opdrachten waarmee jullie het verhaal rondom Dr. Loepf gaan oplossen.

EscapeBoek vindt plaats in de bibliotheken van Stadskanaal en Veendam op woensdag 9, 16, 23 en 30 september. Per middag zijn er drie starttijden (14.30, 15.30 of 16.00 uur). De escaperoom is geschikt voor kinderen van 7 jaar en ouder.

Wil je meedoen in Bibliotheek Veendam? Meld je dan aan via biblionetgroningen.nl/veendam.

Wil je meedoen in Bibliotheek Stadskanaal? Meld je dan aan via biblionetgroningen.nl/stadskanaal.

*Kun je niet naar alle middagen komen? Geen probleem! De escaperoom is zo opgebouwd dat je ook aan losse middagen mee kan doen. Wil je wel het hele verhaal volgen? Kijk dan ook naar BiebLab via youtube.com/bieblab.

Ingezonden